Назван симптом, который предшествует проблемам с дыханием при «омикроне»

Головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при омикроне.

Об этом сообщает британская газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).

«У некоторых людей начинает болеть голова, прежде чем они замечают какие-либо затруднения в дыхании. Это достаточно распространенный признак COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам медиков, от продолжительных болей в голове при ковиде страдают пациенты, которые до заражения часто жаловались на подобный недуг.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.