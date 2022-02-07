Аналитик рассказал, когда доллар снова будет по 60 рублей

Эксперт порекомендовал выбирать для валютных инвестиций только активы, которые приносят доход. Фото: Pixabay

Эксперт порекомендовал выбирать для валютных инвестиций только активы, которые приносят доход. Фото: Pixabay

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал, что рубль может укрепиться до 60 за доллар, однако для этого нужны несколько условий.

Эксперт назвал факторы, от которых зависит укрепление рубля. Во-первых, это геополитический фон. Во-вторых, политика ФРС. В третьих, закупка валюты российским регулятором.

По словам Джиоева, если геополитическая напряженность вокруг Украины, и вместе с ней угрозы антироссийских санкций, сойдет на нет, а ФРС сохранит ставку на прежнем уровне и цены на нефть уйдут за 100 долларов за баррель, у рубля появится возможность вернуться к 60 за доллар.

«Без этого к концу года стоит ожидать стабилизации курса в диапазоне 72–75 рублей за доллар», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

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