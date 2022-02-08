Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Во вторник, 8 февраля, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне в Пулково с вылетом задержали один самолет. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет до Стамбула. Пассажиры рейса TK 404 авиакомпании «Turkish Airlines» рассчитывали покинуть Петербург в 1:00, однако время вылета сдвинули на 20 минут — до 1:20.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», откуда можно будет попасть на один из самых популярных горнолыжных курортов «Большой Вудъявр». Самолеты начнут летать с 11 февраля.