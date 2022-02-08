Власти поручили ЦБ усилить контроль за денежными операциями клиентов

Правительство России дало поручение Центробанку усилить контроль за денежными операциями, которые производят клиенты.

До конца ноября ЦБ должен усилить контроль по новому поручению властей. Кредитные организации должны будут сразу же выявлять подозрительные счета и систематически отслеживать транзакции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабмина по регулированию криптовалют.

Если конкретизировать, то здесь вопрос касается утвержденных еще в сентябре 2021 года методических рекомендаций регулятора о повышении внимания банков к отдельным операциям жителей России. Чтобы бороться с транзакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с подозрительно большим количеством граждан. Отмечается, что «необычно большое количество» — это более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.

Также, под подозрение подпадают большие суммы операций между гражданами, которые составляют более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. Банки должны будут блокировать странные транзакции.

Российские банки уже начали применять рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Однако в ЦБ заявили, что новые меры не предполагают полный контроль за операциями людей. Она направлена на выявление нелегальных платежей, а также не затронет малый и средний бизнес.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЦБ выявил случаи, когда финансовые организации считают заключенными договоры потребительского кредита или займа, которые не были подписаны клиентами.