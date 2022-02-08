Водитель трамвая выступила регулировщиком на перекрестке Славы и Бухарестской

Водитель трамвая выступила регулировщиком на перекрестке Славы и Бухарестской
Водитель трамвая выступила регулировщиком на перекрестке Славы и Бухарестской. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга утром произошло ДТП на перекрестке, где не работал светофор.

В ДТП на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы попали маршрутка и несколько легковых автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также отмечается, что в произошедшей 8 февраля аварии выход из ситуации попыталась найти женщина, которая является водителем трамвая. По словам свидетелей инцидента, вагоновожатая вышла и начала регулировать дорожное движение, чтобы помочь автомобилистам.

Все детали произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего автомобилиста на «Мерседесе», напавшего с монтировкой на 41-летнего водителя «Фольксвагена». Подозреваемый задержан и помещен в изолятор.

Бухаресткая дтп новости СПб проспект Славы


 

Новости партнеров
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Восемь симптомов заражения
Восемь симптомов заражения "омикроном", которые проявляются в первые сутки
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель трамвая выступила регулировщиком на перекрестке Славы и Бухарестской
В деле о гибели пациентов медцентра на Сикейроса появились новые фигуранты, ...
Лыжник Александр Большунов не будет выступать в спринте на Олимпиаде в Китае
Подросток оставил прохожую без телефона и кошелька в Красном Селе
С 7 февраля станция метро «Пионерская» изменила свой режим работы ...
В Выборгском районе Петербурга глыба льда насмерть придавила дворника
Охранник больницы угостил девочку «порошком» и изнасиловал в Ленобласти
В Кировском районе бездыханное тело шестиклассницы обнаружили под окнами ...