Водитель трамвая выступила регулировщиком на перекрестке Славы и Бухарестской

Водитель трамвая выступила регулировщиком на перекрестке Славы и Бухарестской. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Водитель трамвая выступила регулировщиком на перекрестке Славы и Бухарестской. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга утром произошло ДТП на перекрестке, где не работал светофор.

В ДТП на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы попали маршрутка и несколько легковых автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также отмечается, что в произошедшей 8 февраля аварии выход из ситуации попыталась найти женщина, которая является водителем трамвая. По словам свидетелей инцидента, вагоновожатая вышла и начала регулировать дорожное движение, чтобы помочь автомобилистам.

Все детали произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего автомобилиста на «Мерседесе», напавшего с монтировкой на 41-летнего водителя «Фольксвагена». Подозреваемый задержан и помещен в изолятор.