Пенсионеры могут получить дополнительно 3300 рублей

Органы социальной защиты населения могут выплатить некоторым пенсионерам дополнительно 3300 рублей. Эта единовременная выплата доступна не во всех регионах. Для того, чтобы ее оформить, нужно обратиться с заявлением в отделение социальной защиты по месту проживания.

Речь идет о компенсации санаторно-курортного лечения. Право на отдых в санаториях и лечебно-оздоровительных курортах есть у некоторых категорий пожилых людей. Пенсионеры могут воспользоваться этим правом и отправиться отдыхать и восстанавливать здоровье по путевкам. А могут получить компенсацию «живыми» деньгами.

Пенсионный эксперт Сергей Власов отметил, что за компенсацией чаще всего обращались в 2020-2021 годах. Тогда ситуация с пандемией коронавируса и введенными ограничениями отпугнула многих пенсионеров. Пожилые люди или боялись ехать на отдых или не могли попасть на желаемые курорты. PRIMPRESS сообщает, что большая часть из тех, кому полагается санаторно-курортный отдых, предпочли никуда не ездить и остались дома.

Именно тогда количество заявок на денежную компенсацию резко возросло. Пожилые граждане предпочли оформить единовременную выплату и не покидать дом в непростое время пандемии. Однако были и те, кто отдыхал в санаториях и на курортах, воспользовавшись правом на оплачиваемые путевки.

Получить денежную компенсацию вместо путевки можно не во всех регионах России. Тем не менее пенсионеры, проживающие на территории центральной части России, могут оформить заявление на компенсационную выплату. Сделать это можно в отделении социальной защиты населения.

Сергей Власов предполагает, что в 2022 году количество обратившихся за компенсацией будет ниже. По прогнозам эксперта, пожилые люди предпочтут получить путевку, а не деньги за нее. Стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией позволит пожилым гражданам воспользоваться правом на отдых в санаториях и на курортах в полном объеме.