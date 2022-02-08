В феврале многим российским пенсионерам к положенным выплатам придет бонус

В текущем месяце пожилым жителям России стоит ожидать сюрпризы и подарки в виде дополнительных денежных выплат от Пенсионного фонда России, которые были назначены в связи с недавними изменениями. Ряд граждан могут рассчитывать на приятные бонусы к положенной пенсии.

Об изменения, которые коснутся пенсионных выплат россиян в феврале, напомнили в самом Пенсионном фонде России. Об этом пишет PRIMPRESS. В этот раз ведомство рассказало у двух дополнительных бонусах, которые положены определенным категориям граждан.

Во-первых, дополнительные выплаты получат граждане, получающие страховые пенсии по старости. В феврале эта категория граждан может рассчитывать на дополнительный доход, потому что в текущем месяце пенсии им придут в увеличенном виде с учетом проведенной повышенной индексации, которую утвердил президент России Владимир Путин. Стоит отметить, что нововведение касается только неработающих пенсионеров.

«ПФР проиндексировал страховые пенсии неработающих пенсионеров. Вместе с пенсией за февраль им поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — рассказали в ведомстве.

При этом важно, что все выплаты придут автоматически, и обращаться самим гражданам в фонд нет необходимости, подчеркнули в ПФР.

Во-вторых, второй февральский бонус предназначен для людей, имеющих ту или иную группу инвалидности. Для этой категории жителей России двойное увеличение выплат проявится в индексации ЕДВ, которое положено каждый месяц, и самих проиндексированных пенсионных выплат.

В ПФР заверили, что страховые пенсии группам лиц по инвалидности также проиндексированы на 8,6%. Таким образом, в текущем феврале вместе с установленной пенсией гражданин этой категории может получить доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. На счет ежемесячной денежной выплаты по инвалидности, то она также проиндексирована, но уже на 8,4% в отличие от пенсии. Предположительно, каждый, у кого установлена первая группа инвалидности, будет каждый месяц получать примерно по 4 430 рублей. Инвалидам второй группы и детям-инвалидам будут положены денежные суммы в размере 3 164 рубля, инвалидам третьей группы доплата составит 2 533 рубля каждый месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с февраля увеличится НСУ (стоимость набора социальных услуг). Подобная льгота предоставляется тем же категориям пенсионеров, что и ЕДВ. При желании пожилые граждане могут заменить набор на деньги.