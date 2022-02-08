В пятницу ЦБ может решить судьбу валюты на фоне стабилизации курса рубля

Уже в эту пятницу, 11 февраля, Банк России может вынести свои заключения по поводу приостановки покупки валюты по бюджетному правилу из-за сильной финансовой изменчивости в феврале. Есть предположение, что покупка валюты может даеж возобновиться из-за стабилизации курса рубля.

Эксперты допускают, что в пятницу ЦБ может заявить о возобновлении покупки валюты, при этом величина курса российского рубля к доллару не будет главенствующим фактором. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на опрошенных специалистов.

Раньше Центробанк РФ 24 января с трех часов дня временно приостановил покупку валюты на внутреннем рынке из-за возросшей волатильности. Это произошло в рамках бюджетного правила. Так, с 14 января по 4 февраля ЦБ должен был купить валюты на 585,9 миллиарда рублей, иными словами в день, должна была совершаться покупка на 36,6 миллиарда рублей в день. Со вчерашнего дня по 4 марта объем покупок ЦБ составит 634,7 миллиарда рублей, или иначе — по 33,4 миллиарда в день.

В целом Центробанку было бы выгодно вернуть покупку валюты. Такое мнение высказал директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Эксперт считает, что в первом квартале 2022 года должны регистрироваться основные поступления выручки с валют. Это вернуло бы к норме возврат покупок ЦБ. Чем дальше, — тем сложнее это будет сделать. Торговый баланс будет смещаться не в положительную сторону, в связи с чем вернуться на рынок будет проблематично вплоть до осени.

Сусин отметил, что в случае дальнейшей стабилизации ситуации с колебанием курса покупку валюты могут возобновить в феврале, так как в основании приток валюты остается большим. Однако эксперт не торопится с выводом о скором возобновлении, потому что, по его мнению, это произойдет не раньше середины февраля. В пятницу может быть объявлено решение о возобновлении, но фактически это произойдет несколько позже.