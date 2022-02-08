В Адмиралтейском районе тушат пожар в ангаре по повышенному рангу

В Адмиралтейском районе тушат пожар в ангаре по повышенному рангу
Пожар произошел в ангаре на улице Степана Разина. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем в Адмиралтейском районе Петербурга продолжают бороться 30 спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 8 февраля, что очевидцы пожара в доме №8 А по улице Степана Разина вызвали пожарных в 12:16. Горит ангар, размер которого 15х30 метров, площадь пожара еще уточняется.

В 12:42 был подан дополнительный номер 1-БИС.

На борьбу с пожаром в ангаре направили 30 человек личного состава и шесть единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе очевидцы видели, как вспыхнул автомобиль. С огнем боролись пятеро спасателей. В автомобиле марки «ВАЗ» сгорели сгораемые части.

адмиралтейский район новости СПб пожар проишсшествие улица степана разина


 

Новости партнеров
Восемь симптомов заражения
Восемь симптомов заражения "омикроном", которые проявляются в первые сутки
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Адмиралтейском районе тушат пожар в ангаре по повышенному рангу
В пятницу ЦБ может решить судьбу валюты на фоне стабилизации курса рубля
Полицейские пришли с обыском к ответственным за уборку снега в Петербурге
Сергей Перминов прокомментировал заявление Китая и России: сигнал миру
В феврале многим российским пенсионерам к положенным выплатам придет бонус
Пенсионеры могут получить дополнительно 3300 рублей
Огурец назван чудо-продуктом, способным экстренно снизить сахар в крови при ...
Эффективность «КовиВака» против омикрон-штамма COVID составила более 60%