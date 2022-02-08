В Адмиралтейском районе тушат пожар в ангаре по повышенному рангу

С огнем в Адмиралтейском районе Петербурга продолжают бороться 30 спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 8 февраля, что очевидцы пожара в доме №8 А по улице Степана Разина вызвали пожарных в 12:16. Горит ангар, размер которого 15х30 метров, площадь пожара еще уточняется.

В 12:42 был подан дополнительный номер 1-БИС.

На борьбу с пожаром в ангаре направили 30 человек личного состава и шесть единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе очевидцы видели, как вспыхнул автомобиль. С огнем боролись пятеро спасателей. В автомобиле марки «ВАЗ» сгорели сгораемые части.