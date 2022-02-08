Стало известно, что нельзя делать получающим пенсии на карту россиянам

Пособие не поступит, если не было подтверждено место жительства. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Пособие не поступит, если не было подтверждено место жительства. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Для россиян, получающих пенсию на банковскую карту, существует целый ряд ограничений. Запреты перечислили в сообществе «Юридические тонкости» соцсети «ВКонтакте».

Так, пособие нельзя получить без подтверждения места жительства. Если гражданину назначена не страховая, а социальная пенсия по старости, но при этом у него не имеется постоянной регистрации в РФ, то выплата не поступит. Аналогичная ситуация с пенсионерами с северного региона, которые имеют постоянную регистрацию в другом районе.

Россиянам также напомнили, что деньги, списанные в счет долга с пенсионной карты, нельзя вернуть. Пристав может списать часть средств на момент взыскания.

Кроме того, нельзя освободиться от уплаты НДФЛ на полученные проценты, если их размер превышает необлагаемую сумму, а процентная ставка свыше 1% годовых.

Пенсионные выплаты поступают россиянам только на карты МИР. Лишь россияне, живущие за рубежом, вправе получать выплаты на карты иных систем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилым россиянам разово выплатят по 10 тысяч в апреле, но не всем. Речь идет о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны.