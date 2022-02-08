Пожилым россиянам разово выплатят по 10 тысяч в апреле, но не всем

Российские пенсионеры получат новую разовую выплату в размере 10 тыс. рублей в апреле. Речь идет о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны.

Пенсионный эксперт Сергей Власов напомнил, что в 2022 году страховые пенсии по старости выросли на 8,6%. В марте, судя по всему, проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а на апрель запланирована индексация социальных пенсий.

Как сообщил PRIMPRESS, новая выплата поступит россиянам вместе с пенсией текущей весной. При этом в ряде регионов выплата будет даже больше 10 тыс. рублей.

«Ко Дню Победы такие пенсионеры традиционно получат выплату», — добавил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что те российские пожилые граждане, которые подали заявление на прошло неделе, начнут получать денежные выплаты на карту уже с 9 февраля. Пенсионеры смогут получить по 2 тысячи за прохождение процедуры вакцинации или ревакцинации от коронавируса.