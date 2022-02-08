С 9 февраля по заявлению российские пенсионеры получат 2 тысячи

С 9 февраля по заявлению российские пенсионеры получат по 2 тысячи. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 9 февраля по заявлению российские пенсионеры получат по 2 тысячи. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Те российские пожилые граждане, которые подали заявление на прошло неделе, начнут получать денежные выплаты на карту уже с завтрашнего дня.

С 9 февраля пенсионеры смогут получить по 2 тысячи за прохождение процедуры вакцинации или ревакцинации от коронавируса. Таким образом, уже на этой неделе денежные выплаты поступят тем гражданам, которые пожали соответствующее заявление неделю назад. Об этом пишет PRIMPRESS.

Часть регионов ввела дополнительную меру для поощрения пожилого населения за вакцинацию. При этом неважно, где житель определенного населенного пункта сделал прививку. Оформление выплаты доступно людям, достигшим 60 лет. Человек должен быть вакцинирован в период с 1 января по 14 марта 2022 года. Подать заявление на получение поощрения можно в соцзащиту или любое МФЦ.

Деньги должны поступить на счет в течение десяти рабочих дней после подачи заявления.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионеров в России ждет девальвация пенсий с 9 февраля текущего года. Цены на товары и услуги продолжат расти, а денежные средства обесцениваться.