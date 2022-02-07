Россиян ждет девальвация пенсий с 9 февраля

Россиян ждет девальвация пенсий с 9 февраля
Фактический размер выплаты, которую пенсионеры получат на руки, зависит от многих факторов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожилых россиян ждет девальвация пенсий с 9 февраля текущего года. Цены на товары и услуги продолжат расти, а денежные средства обесцениваться.

Пенсионеров предупредили о новых неприятностях, которые коснуться их уже с 9 февраля 2022 года. Ожидается, что в этот день опубликуют доклад Росстата о социально-экономическом положении РФ по итогам прошлого года, сообщает PRIMPRESS.

Последний раз специалисты Росстата публиковали данные о пенсионных выплатах в РФ в конце прошлого года. По данным ведомства, средний размер начисленной пенсии с января по ноябрь 2021 года составил 15805 рублей, что на 1% меньше, чем было за такой же период 2020 года.

Если взять во внимание высокий уровень инфляции по итогам прошедшего года и реальный размер пенсионных выплат, то картина будет выглядеть еще хуже. Стоит отметить также, что в декабре 2021 года цены продолжали стремительно расти, а меры поддержки пенсионеров не были приняты.

Новая индексация пенсий в размере 8,6%, незначительно, но повлияла на ситуацию. При этом по данным Росстата, уровень инфляции по итогам января составил почти 8,9%.Это значит, что деньги граждан РФ продолжают девальвировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионеров в России, которым ежемесячные выплаты поступают на банковскую карту, ждет новый подарок, который можно будет получить до 20 февраля.

выплаты девальвация пенсии


 

Новости партнеров
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
"Уханьская тоска": Стас Пьеха рассказал, почему забыл дорогу к дому знаменитой бабушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян ждет девальвация пенсий с 9 февраля
На Нефтяной дороге дотла сгорела иномарка
Петербургская гимназия опровергла сообщения о том, что Хармса и Введенского ...
Писательница Мария Арбатова вступилась за уволенную после чтения стихов ...
Группу гимназии в соцсети завалили стихами Хармса и Введенского после ...
С 9 февраля обнуление для всех карт «Мир» по трем важным показателям
В России предложили увеличить налоги для богатых граждан
Диетолог перечислила вредные напитки при лечении от COVID-19