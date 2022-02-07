Россиян ждет девальвация пенсий с 9 февраля

Пожилых россиян ждет девальвация пенсий с 9 февраля текущего года. Цены на товары и услуги продолжат расти, а денежные средства обесцениваться.

Пенсионеров предупредили о новых неприятностях, которые коснуться их уже с 9 февраля 2022 года. Ожидается, что в этот день опубликуют доклад Росстата о социально-экономическом положении РФ по итогам прошлого года, сообщает PRIMPRESS.

Последний раз специалисты Росстата публиковали данные о пенсионных выплатах в РФ в конце прошлого года. По данным ведомства, средний размер начисленной пенсии с января по ноябрь 2021 года составил 15805 рублей, что на 1% меньше, чем было за такой же период 2020 года.

Если взять во внимание высокий уровень инфляции по итогам прошедшего года и реальный размер пенсионных выплат, то картина будет выглядеть еще хуже. Стоит отметить также, что в декабре 2021 года цены продолжали стремительно расти, а меры поддержки пенсионеров не были приняты.

Новая индексация пенсий в размере 8,6%, незначительно, но повлияла на ситуацию. При этом по данным Росстата, уровень инфляции по итогам января составил почти 8,9%.Это значит, что деньги граждан РФ продолжают девальвировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионеров в России, которым ежемесячные выплаты поступают на банковскую карту, ждет новый подарок, который можно будет получить до 20 февраля.