Пожилых россиян, получающих пенсии на карту, ждет подарок в феврале 2022 года

Пенсионеров в России, которым ежемесячные выплаты поступают на банковскую карту, ждет новый подарок, который можно будет получить до 20 февраля.

Как сообщает PRIMPRESS, банк «Санкт-Петербург» подготовил новое предложение, рассчитанное только для пенсионеров. Пожилые клиенты банка могут оформить новый вклад под названием «Пенсионный».

Воспользоваться вкладом смогут как те, которым пенсия уже приходит на карту «Санкт-Петербурга», так и клиентам других кредитных организаций. Но последним для получения выгодных условий придется открыть вклад до 20 февраля.

Ставка по вкладу будет высокой — 9% годовых. Депозит открывается сроком на 733 дня. Минимальная сумма, необходимая для открытия счета, — 10 000 рублей, а максимальная не ограничена. Проценты будут начислять пенсионерам уже по окончании срока его действия.

Если перевести пенсию на карту банка, то туда будут начисляться по 5% на остаток по счету, а в категориях аптек и продуктовых магазинов с каждой покупки будет возвращаться по 1% на счет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что одиноким россиянам начали выплачивать до 8000 рублей в 2022 году.