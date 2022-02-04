ПФР: одиноким россиянам начали выплачивать до 8000 рублей в 2022 году

В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить денежную выплату, размер которой повысили с 2022 года. В некоторых регионах гражданам перечисляют уже по 8000 рублей.

Как сообщает PRIMPRESS, речь идет о новом пособии, которое положено родителям, воспитывающим детей в одиночку. Возраст детей должен составлять от восьми до 16 лет включительно, иначе пособия не будет.

Назначение выплат будет зависеть от уровня доходов семьи. Важно, чтобы он не превышал регионального прожиточного минимума на человека. Размер самого пособия равен половине от детского прожиточного минимума в регионе. В Приморье родители-одиночки получают по 8000 рублей в месяц, а в среднем по стране размер пособия чуть больше 6000 рублей.

Пособия назначают только по заявлению. Его можно подать на сайте госуслуг или в отделении ПФР.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам готовят новую выплату: от ПФР будет поступать по 13 000 рублей.