Россиянам готовят новую выплату: от ПФР будет поступать по 13 000 рублей

Россиянам готовят новую выплату: от ПФР будет поступать по 13 000 рублей
Ежемесячно будут выплачивать по 13 000 рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российским гражданам готовят новую ежемесячную выплату. Ожидается, что пенсионный фонд РФ будет выплачивать по 13 000 рублей.

Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Депутаты, создавшие документ, предлагают увеличить размер ежемесячного пособия для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства. Сейчас этим гражданам выплачивают по 10 000 рублей. А получить деньги могут только родители или опекуны. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Пособие не индексировалось уже много лет. Авторы законопроекта считают необходимостью повышение выплаты до 13 000 рублей, чтобы она соответствовала МРОТ. Это будет справедливо, поскольку уход за такими гражданами по сути можно назвать дополнительной работой.

Если законопроект примут, то выплаты повысят уже с 1 января 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что порядок выплаты детских пособий изменится с 1 апреля.

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