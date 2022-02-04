Порядок выплаты детских пособий изменится с 1 апреля

Россияне, которым ранее было отказано в выплатах, теперь могут обратиться за назначением пособий и получить положительный ответ. Фото: Pixabay

Россияне, которым ранее было отказано в выплатах, теперь могут обратиться за назначением пособий и получить положительный ответ. Фото: Pixabay

Решение о выплате большей части социальных выплат будет пересмотрено в апреле текущего года. Связано это с введением новых правил при комплексной оценке уровня нуждаемости россиян. Министерство труда и социальной защиты введет новый порядок с 1 апреля.

Изменения в назначении ежемесячных выплат коснутся:

пособий, назначаемых на детей в возрасте 3-7 лет

выплат для беременных

пособий родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте 8-17 лет.

С 1 апреля оценка того, насколько семья нуждается в тех или иных выплатах, не будет включать некоторое имущество. Например, жилплощадь, на которую наложен арест, автомобили в розыске. Транспортные средства, на которые наложен арест, тоже не считаются. Имущество, купленное на деньги из целевой поддержки, также не учитываются при вынесении решения о назначении выплат.

Доходы, получаемые гражданами России, тоже будут пересмотрены. Не все они войдут в базу для оценки нуждаемости. При вынесении решения о необходимости в выплатах Министерство труда не будет учитывать целевые деньги, которые граждане получили для развития собственного бизнеса.

Компенсации на услуги лечения для детей с инвалидностью, которые были выплачен из средств материнского капитала, тоже не попадают в базу для расчета. Не учитываются целевые расходы и средства из маткапитала, которые потратили на улучшение жилищных условий, строительство или ремонт дома. Налоговый вычет тоже не войдет в общую базу оценка, проводимой Минтруда.

Женщинам, которые обратились за выплатами и находятся на сроке беременности от 12 недель, не нужно будет предоставлять справки о доходах.

В Министерстве труда отметили, что многие россияне, которым ранее было отказано в выплатах, теперь могут обратиться за назначением пособий и получить положительный ответ.

Специалисты Минтруда и соцзащиты предлагают дождаться 1 апреля и посмотреть обновленные правила назначения пособий и выплат разным категориям граждан.