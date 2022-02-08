В 2024 году «Россия» выведет все Boeing 747–400 из своего флота

Лайнеры этого типа появились в авиакомпании в 2016 году. Фото: АК "Россия"

Лайнеры этого типа появились в авиакомпании в 2016 году. Фото: АК "Россия"

Уже в 2024 году авиакомпания «Россия» должна вывести из эксплуатации все свои авиалайнеры модели Boeing 747–400.

Отмечается, что вывод лайнеров Boeing 747–400 предполагается в соответствии с принятой в компании программой модернизации флота.

Наиболее инициативный вывод лайнеров данного типа из эксплуатации должен происходить уже в следующем 2023 году. Стоит заметить, что последние два Boeing 747–400 простятся с флотом «России» в 2024 году.

На данный момент у флота Boeing 747 авиакомпании «Россия» имеется девять таких судов. Все авиалайнеры применяются для организации перевозок туристов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» сохранила позицию одной из самых безопасных авиакомпаний в мире по версии международного рейтингового агентства Airline Ratings.