В центре Петербурга упавший с крыши снег придавил годовалого ребенка в коляске

Снег упал с 37 дома по 4-й Советской улице. Фото: "Яндекс Панорамы"

Снег упал с 37 дома по 4-й Советской улице. Фото: "Яндекс Панорамы"

15-месячный малыш получил ушиб живота.

Снег, упавший с крыши шестиэтажного дома в центре Петербурга, придавил маленького мальчика в коляске. Об сообщает во вторник, 8 февраля «Фонтанка».

Карета скорой медицинской помощи оперативно доставила ребенка в больницу накануне примерно в 16 часов. Крошке врачи поставили диагноз: ушиб живота. Состояние маленького пациента оценили как удовлетворительное. Класть в больницу малыша не пришлось.

Родители рассказали докторам, что сынишка пострадал чуть позже 13:30. Мальчик лежал в коляске, когда на неё упал снег с дома №37 на 4-й Советской.

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Центрального района. Органы проверят информацию о травмировании малыша, а также соблюдение управляющей организацией требований жилищного законодательства. К слову, 37 дом на 4-й Советской находится в ведении ЖКС №3 Центрального района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чистильщика снега на Большом Сампсониевском проспекте пришибло льдиной.