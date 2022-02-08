Выходных в России будет много уже начиная с февраля

Первым в череде нерабочих дней и внезапным выходным в середине трудовой недели будет для россиян 23 февраля. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Первым в череде нерабочих дней и внезапным выходным в середине трудовой недели будет для россиян 23 февраля. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Министерство труда и социальной защиты напомнило россиянам, что начиная с февраля будет много праздников. Соответственно, и количество нерабочих дней возрастет.

Около трети всего года придется на нерабочие дни и праздники. Выходных получится примерно сто дней, подсчитали специалисты Министерства труда и социальной защиты. Таким образом, работать россиянам предстоит не так уж много. Треть оставшегося года придется на отдых. А если учитывать летнюю пору отпусков, то рабочих часов получается совсем немного.

Из 100 нерабочих суток лишь 6 придется непосредственно на государственные праздники. Государственными выходными, когда ни о какой работе не говорят, считаются:

среда, 23 февраля, отмечают День защитника Отечества, когда традиционно поздравляют мужчин и всех военнообязанных граждан

вторник, 8 марта, празднуют Международный женский день

воскресенье, 1 мая, радостный День Весны и Труда

понедельник, 9 мая, радостный и скорбный День 77й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

воскресенье, 12 июня, торжественный День России

пятница, 4 ноября, День народного единства.

Вслед за государственными важными датами нерабочим временем будут 07.03, три дня в мае (2, 3 и 10 числа), 13.06.

Первым в череде нерабочих дней и внезапным выходным в середине трудовой недели будет для россиян 23 февраля, когда вся страна будет праздновать День защитника Отечества.

В 2022 году дата основания Рабоче-крестьянской Красной Армии, переименованная впоследствии в День защитника Отечества, приходится на среду. Никакого увеличения выходного времени не планируется, официально объявлен только один нерабочий для россиян день.

А вот мартовские праздники приведут к смене рабочего графика. Международный женский день вся страна будет праздновать во вторник. Это значит, что понедельник перед Днем женщин официально объявлен нерабочим днем. Но чтобы компенсировать время праздности, субботу накануне сделают рабочей. Правда, официально заявлен короткий трудовой день, когда всех сотрудников отпустят на один час раньше.

Таким образом, в марте россиян сперва ждет долгая шестидневная рабочая неделя, потом три дня отдыха. А следующая за Международным женским днем неделя будет всего из трех рабочих дней.