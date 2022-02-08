Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Отношение к «омикрону» и прогнозы ученых и врачей очень разнятся. Фото: Pixabay

Отношение к «омикрону» и прогнозы ученых и врачей очень разнятся. Фото: Pixabay

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для окончания пандемии коронавируса необходимо привить 80% населения планеты.

«Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок — не более семи месяцев», — приводит его слова Anadolu.

Он отметил, что для этого нужно создать достаточный запас вакцин.

С начала пандемии в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты предполагают о переходе коронавируса в разряд эндемических заболеваний. Он не исчезнет, отмечают специалисты, а просто станет эндемическим. Об этом рассказала представитель всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.