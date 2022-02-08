На проспекте Науки загорелся Mercedes

На проспекте Науки загорелся Mercedes
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 8 февраля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:33 мск. На проспекте Науки, 17, в автомобиле марки Mercedes обгорело заднее сидение.

Справиться в 20:58 мск. Информации о пострадавших о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

калининский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Науки загорелся Mercedes
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Почему Петербург уже три года утопает в снегу и не усиливает автопарк
Гречка, сосиски и пельмени: какие продукты подорожали за год
Организации, очищающие Петербург от снега, уличили в хищениях: заведено 19 ...
В «Ленэкспо» развернули 200 дополнительных коек для ковид-пациентов
Посетитель наркодиспансера размахивал перед врачами пистолетом на улице Славы
Выходных в России будет много уже начиная с февраля