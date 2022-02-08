На проспекте Науки загорелся Mercedes

Вечером 8 февраля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:33 мск. На проспекте Науки, 17, в автомобиле марки Mercedes обгорело заднее сидение.

Справиться в 20:58 мск. Информации о пострадавших о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.