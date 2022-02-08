В России треть заемщиков не смогут взять у банков кредит

В России треть заемщиков не смогут взять у банков кредит
Банки не смогу взимать повышенную комиссию с переводов физических лиц в отделения одной и той же кредитной организации. Фото: pixabay

Чуть менее трети (30%) россиян остались без шансов взять в долг у банков из-за наименьшего значения персонального или индивидуального кредитного рейтинга (ПКР или ИКР).

Согласно представленным данным Национального кредитного бюро (НБКИ), на долю этих заемщиков приходится только 8,1% одобрений заявок на потребительские кредиты. Таким образом, получается, что среднее значение положительных решений в этом году находилось на уровне 35,1%, такие заемщики почти не имеют шансов получить потребкредит в банке.

Также ниже среднего значения (24,8%) оцениваются шансы одобрения заявок у россиян со средним рейтингом. Речь идет о 30% заемщиков.

Кроме того, 30% заявителей, как следует из данных Национального кредитного бюро, имеют высокий рейтинг. На этом уровне им одобряют 44,9% заявок.

При этом только 10% заемщиков с наивысшим ПКР имеют хорошие шансы получить кредит. Им банки положительно отвечают на 63% заявок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как избавиться от долгов по кредитам. Эксперты отметили, что человек не сможет разобраться с долгами без анализа личных финансов и расходов. Полученные средства нужно откладывать, а лучше направить на ускоренное погашение кредитов.

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