Новый имплант помог парализованному мотоциклисту научиться заново ходить

В 2017 году мужчина попал в жуткое ДТП на мотоцикле. Фото: Pixabay

В 2017 году мужчина попал в жуткое ДТП на мотоцикле. Фото: Pixabay

Парализованный мотоциклист научился заново ходить благодаря новой технологии.

Ученые из Швейцарии создали имплант, благодаря которому у человеку с разрывом спинного мозга появилась возможность снова встать на ноги и идти. В разработке новой технологии принимали участие представители Швейцарского федерального технологического института и Университетской больницы Лозанны, сообщает Nature Medicine.

Итальянец Мишель Роккати стал первым пациентом, который испытал на себе имплант.

В 2017 году мужчина попал в жуткое ДТП на мотоцикле. В результате происшествия он тяжелую травму спины, в результате нижняя часть его тела осталась полностью парализована. Шли годы, и он уже потерял надежду на то, что когда-нибудь сможет ходить. Однако теперь благодаря новой разработке Роккати смог сделать первые шаги.

«Это был очень эмоциональный опыт», – поделился он своими впечатлениями.

Первые шаги дались ему нелегко, потребовалась поддержка опорных перекладин. Однако после четырех месяцев реабилитации итальянец смог ходить, опираясь только на раму для равновесия. Роккати достиг невероятных результатов.

Сейчас он способен стоять два часа и пройти целый километр без передышки. Кроме того, смог подниматься по лестнице, плавать и грести на каноэ.

Участники научной группы опирались на исследования, которые показывают влияние электрических импульсов на состояние людей с травмами спинного мозга. Им удалось создать мягкий гибкий электрод, который укладывается поверх нервов спинного мозга, под позвонками.

Для работы импланта нужен планшет со специальным программным обеспечением. Сначала человек определяет, что ему нужно сделать, и выбирает на планшете необходимую опцию.

Программа показывает инструкции для требуемого действия, такого как стояние, ходьба, езда на велосипеде или плавание. После этого электрод подает нужные электрические импульсы к нервам спинного мозга, управляющим различными мышцами ног и туловища. Потом происходит движение.

Специалисты использовали более длинные электроды, поэтому смогли получить доступ к большему количеству мышц.

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