Швейцарские ученые считают, что Земля может остыть быстрее, чем ожидалось

Швейцарские ученые считают, что Земля может остыть быстрее, чем ожидалось
Учёные заявили, что недра Земли остывают быстрее, чем предполагалось ранее. Фото: pixabay

Согласно прогнозам швейцарских исследователей, недра Земли могут остывать быстрее, чем считалось ранее.

Об этом говорится в публикации на научно-техническом сайте phys.org.

Известно, что пошло уже более 4 млрд лет, как на поверхности планеты царили экстремально высокие температуры. Много миллионов лет наша Земля остывала. Это позволила зародиться на планете жизни. Но выяснилось, что охлаждение на этом не закончилось.

Этим вопросом вплотную занялись ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Деятели науки создали сложную измерительную систему, позволяющую измерять теплопроводность минерала при давлении и температуре, которые преобладают внутри Земли.

Таким образом удалось установить, что теплопроводность минерала бриджманита, находящегося на границе между ядром и мантией, в 1,5 раза выше, чем думали ранее. Это свидетельствует о том, что Земля остывает и становится неактивной гораздо быстрее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о группе крови, у носителей которой больше проблем со здоровьем.

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