«Россия от меня так легко не отделается»: Моргенштерн опроверг сообщения о своей эмиграции

«Россия от меня так легко не отделается»: Моргенштерн опроверг сообщения о своей эмиграции
Моргенштерн. Фото: @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн опроверг сообщения о своей эмиграции из России.

«Россия от меня так легко не отделается», — сообщил он в сториз в своем Instagram

Ранее о решении рэпера окончательно покинуть пределы России заявил его брат, Макс Штерн, сообщает News.ru.

«Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит», — отметил он.

Сейчас Моргенштерн живет в Дубае вместе со своей женой Диларой.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». По его словам, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. Также он заявил, что нужно отменить ЕГЭ и предложил полностью вернуться к советской системе образования. В ответ Моргенштерн записал песню под названием «Домой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сам Моргенштерн предпочитает никак не реагировать на сказанное главой СК РФ. К слову, его песни уже проверяют на наличие пропаганды запрещенных веществ.

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