В Петербурге объяснили очереди скорых у больницы переводом COVID-пациентов

В Петербурге объяснили очереди скорых у больницы переводом COVID-пациентов
Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Очереди из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Северной столицы связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавируса.

Среднее время нахождения пациента в приемном отделении — 30-40 минут. На входе работает сестринский сортировочный пункт, разделяющий пациентов по простым и быстро определяемым признакам (сознание, пульс, давление, сатурация) на потоки легких, среднетяжелых и тяжелых. Дальнейший прием ведут пять врачей одновременно.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению, в первую очередь принимаются тяжелые пациенты, крайне тяжелые сразу следуют в реанимацию, минуя приемное отделение. Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00. В этот период времени одновременно работает 8 врачебных бригад.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявили 11 014 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали еще 897 горожан, 9 090 человек выписали из медучреждений. Не смогли справиться с COVID-19 67 петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам чат-бот службы 122 поможет вызвать врача и открыть больничный

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