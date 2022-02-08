Петербуржцам чат-бот службы 122 поможет вызвать врача и открыть больничный

Петербуржцам чат-бот службы 122 поможет вызвать врача и открыть больничный
Врача можно вызвать через чат-бота. Фото: pixabay.com

Теперь можно обойтись и без звонка в службу «122».

Чат-бот круглосуточном режиме умеет оформлять заявки что со смартфонов, что с компьютеров. При этом нет необходимости дозваниваться в службу «122». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи во вторник, 7 февраля.

Так, Комитет внедрил в работу нового помощника в Telegram. Через социальную сеть теперь можно подать заявку на вызов доктора домой, открыть или закрыть больничный лист, а также уточнить статус ранее поданных заявок.

Сначала необходимо нажать кнопку «Начать» в чате с ботом и согласиться на обработку персональных данных.

Общение с чат-ботом ведется в режиме «вопрос-ответ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев попросили звонить в службу «122» вне пиковых часов.

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