Петербуржцев попросили звонить в службу «122» вне пиковых часов

Позвонить в службу можно круглосуточно, необязательно ждать утра или будних дней. Фото: комитет по здравоохранению

Позвонить в службу можно круглосуточно, необязательно ждать утра или будних дней. Фото: комитет по здравоохранению

Из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом среди петербуржцев выросла нагрузка на службу «122». Горожан просят звонить в кол-центр вне пиковых часов.

Одним из самых популярных запросов по номеру «122» остаётся вызов врача на дом. Период с 8:00 до 12:00 является пиковым для дистанционной службы и поликлиник. Основная нагрузка приходится на утро понедельника.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению города, чтобы закрыть или открыть больничный лист — визит в поликлинику не нужен.

Напомним, еще 21 448 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 143 980 местных жителя. При этом 890 428 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 5 863 за последние сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржцев с ОРВИ и подозрением на коронавирус появилась возможность открыть больничный лист дистанционно.