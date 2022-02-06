Петербуржцам с ОРВИ и подозрением на COVID-19 начали открывать больничный дистанционно

С воскресенья, 6 февраля, у петербуржцев с ОРВИ и подозрением на коронавирус появилась возможность открыть больничный лист дистанционно.

Как сообщили в Смольном, соответствующее решение накануне принял Минздрав России. Теперь в Петербурге врачи могут не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно. Новая возможность позволит разгрузить поликлиники, которые в последние две недели не справляются с потоком заболевших.

Пациент с легкими симптомами может оставить заявку на вызов врача по линии 122. Робот «Виктория» задаст вопросы, после чего пациенту предложат открыть лист нетрудоспособности дистанционно. Данные заболевшего передадут в поликлинику по месту жительства, после чего ему позвонит медик и уточнит состояние. Если симптомы легкие, то человеку дадут больничный на 7 дней. Закрыть его можно тоже дистанционно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минздраве объяснили, как оформить больничный дистанционно при признаках ОРВИ.