В Минздраве объяснили, как оформить больничный дистанционно при признаках ОРВИ

В Минздраве объяснили, как оформить больничный дистанционно при признаках ОРВИ
Больничный можно оформить даже без теста на COVID-19. Фото: pixabay.com

Для дистанционного способа оформления больничного при симптомах ОРВИ или COVID-19 россияне могут обратиться на линию «122».

Теперь работники смогут оформлять лист нетрудоспособности удаленно, не предъявляя при этом ПЦР-теста на выявление коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Так, пациентам будет предоставлена дистанционная консультация. Также может быть оформлен лист временной нетрудоспособности сроком на семь дней. Спустя установленный срок больничный может быть закрыт дистанционно и также без необходимости теста на COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рекомендовали посещать поликлиники после 12 часов. Как правило, период с открытия больниц в 8 утра и вплоть до 12 часов дня является самым загруженным. Кроме того, в большинстве поликлиник увеличены часы работы инфекционных боксов.

больничный лист коронавирусная пандемия минздрав


 

Новости партнеров
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве объяснили, как оформить больничный дистанционно при признаках ОРВИ
Пережившую годы блокады пальму срубили в Ботаническом саду
Купчинскую улицу залило водой из-за прорыва трубы
Внучка экс-президента Узбекистана прокомментировала развод с блогером Сардаровым
Все школы Петербурга перевели на смешанный формат обучения из-за COVID
COVID может спровоцировать болезни Альцгеймера и Паркинсона у молодых людей
В России отменили повторный тест на COVID при выписке
КХЛ отменила оставшиеся матчи регулярного чемпионата