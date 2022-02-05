В Минздраве объяснили, как оформить больничный дистанционно при признаках ОРВИ

Больничный можно оформить даже без теста на COVID-19. Фото: pixabay.com

Больничный можно оформить даже без теста на COVID-19. Фото: pixabay.com

Для дистанционного способа оформления больничного при симптомах ОРВИ или COVID-19 россияне могут обратиться на линию «122».

Теперь работники смогут оформлять лист нетрудоспособности удаленно, не предъявляя при этом ПЦР-теста на выявление коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Так, пациентам будет предоставлена дистанционная консультация. Также может быть оформлен лист временной нетрудоспособности сроком на семь дней. Спустя установленный срок больничный может быть закрыт дистанционно и также без необходимости теста на COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рекомендовали посещать поликлиники после 12 часов. Как правило, период с открытия больниц в 8 утра и вплоть до 12 часов дня является самым загруженным. Кроме того, в большинстве поликлиник увеличены часы работы инфекционных боксов.