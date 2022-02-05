Петербуржцам рассказали, в какие часы лучше посещать поликлиники

В комитете по здравоохранению Петербурга призвали горожан, которые собираются в поликлиники, идти туда после 12 часов дня.

Как рассказал глава регионального Комздрава Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подобное решение власти приняли для уменьшения очередей. Как правило, период с открытия больниц в 8 утра и вплоть до 12 часов дня является самым загруженным.

Кроме того, в большинстве поликлиник увеличены часы работы инфекционных боксов, где принимают пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге продолжают скапливаться очереди в поликлиниках несмотря на то, что власти города начали принимать меры, чтобы хоть как-то освободить медицинское звено от колоссальной нагрузки. Она связана с ростом заболевших коронавирусной инфекцией, ОРВИ, пневмонией и другим заболеваниями. Люди подолгу стоят в окружении зараженных вирусами, под удар попадают даже те, кто уже выздоровел и пришел выписываться.