«Инфекционный котел»: петербуржцы продолжают сетовать на длинные очереди в поликлиниках

В Санкт-Петербурге продолжают скапливаться очереди в поликлиниках несмотря на то, что власти города начали принимать меры, чтобы хоть как-то освободить медицинское звено от колоссальной нагрузки. Она связана с ростом заболевших коронавирусной инфекцией, ОРВИ, пневмонией и другим заболеваниями. Люди подолгу стоят в окружении зараженных вирусами, под удар попадают даже те, кто уже выздоровел и пришел выписываться.

Большие очереди все еще продолжают наблюдаться во всех районных поликлиниках Петербурга. Это связано еще и с тем, что с 24 января врачи в редких случаях приезжают на дом к пациентам, а коронавирусным больным в легкой форме разрешено самим добираться до поликлиник. О ситуации в медицинских учреждениях города рассказала «Мойка 78».

В случае, когда осуществляется попытка вызвать врача на дом, могут предложить самому дойти до медицинского учреждения, если это представляется возможным. С подозрением на коронавирус, с ОРВИ, с подтвержденным ПЦР-тестом или людям, которые переболели и хотят закрыть больничный, можно попасть через специальный отдельный вход в медицинское учреждение. Сейчас в городе начали закрывать больничные дистанционно, что в перспективе может помочь разгрузить очереди, но пока ситуация все еще остается напряженной и для врачей и для пациентов.

Скопление граждан в поликлиниках наблюдаются в Московском районе, например, в поликлинике №27, где желающие получить медпомощь приходят даже в вечернее время суток

В городских поликлиниках №44 и №56 Фрунзенского района, горожан предупреждают, что стоять в очереди придется настолько долго, что есть вероятность не успеть на прием. В связи с этим многие жители приходят в поликлиники с самого утра. С похожей ситуацией сталкиваются жители Приморского и Пушкинского районов, например, в Шушарах и в поликлинике №89 в Пушкине.

В Telegram-канале «Аварийный Петербург», жители Колпинского района отмечают, что в поликлинике №22 ждать своей очереди, вероятно, придется около 2,5 часов.

Примерно столько же потратил на ожидание лечения или выписки житель Выборгского района в поликлинике №104 на улице Сикейроса. В первый день приема мужчина с подтвержденным коронавирусом так и не попал на врачебный осмотр. Всем не успевшим на прием сказали приходить на следующий день в порядке живой очереди.

Отмечается, что в коридоре собирается около 25-35 человек, среди которых есть как заболевшие, так и только-только вылечившиеся. Вероятность усугубления ОРВИ дополнительной инфекцией возрастает несколько раз.

Стало известно, что 4 февраля, в пятницу, поликлинику №60 в Пушкинском районе посетил губернатор Петербурга. Он пожелал здоровья горожанам и покинул заведение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что одна из петербургских поликлиник решила услужливо предложить заболевшим гражданам добраться до другого медицинского учреждения на двух троллейбусах и автобусе.