«Это уже не к нам»: ковидных петербуржцев отправили добираться до поликлиники на автобусе

&#171;Это уже не к нам&#187;: ковидных петербуржцев отправили добираться до поликлиники на автобусе
Ковидных петербуржцев отправили добираться до поликлиники на автобусе. Фото: Facebook/"От Стрелки до Гавани"

Одна из петербургских поликлиник, не принимающая коронавирусных больных, решила услужливо предложить заболевшим гражданам добраться до другого медицинского учреждения на общественном транспорте.

При этом такое предложение рассматривается, как нарушение антикоронавирусных мер. Объявление появилось на здании поликлиники № 4. Фотографию пошаговой инструкции, как и куда добраться для дальнейшего осмотра, опубликовали «От Стрелки до Гавани» в Facebook.

В заявлении указывается, что за помощью пациентам посоветовали обратиться в другое отделение и воспользоваться двумя троллейбусами или автобусом, чтобы добраться до него.

В петербургских поликлиниках открыли специальные дежурные кабинеты для больных с симптомами ОРВИ и COVID-19. Произошло это 24 января. В тоже время Комздрав настоятельно рекомендовал потенциально зараженным не использовать общественный транспорт для передвижения между домом и поликлиникой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что поликлиникам Петербурга начали помогать почти 1 700 студентов медицинских вузов и колледжей, а также более 300 ординаторов.

антиковидные меры коронавирус медицина новости СПб


 

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