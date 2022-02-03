Более тысячи студентов в сфере медицины пришли на помощь петербургским поликлиникам

Более тысячи студентов в сфере медицины пришли на помощь петербургским поликлиникам. Фото: Baltphoto

Более тысячи студентов в сфере медицины пришли на помощь петербургским поликлиникам. Фото: Baltphoto

Помогать поликлиникам Северной столицы начали почти 1 700 студентов медицинских вузов и колледжей, а также более 300 ординаторов.

Студенты помогают справиться медикам с нагрузкой. Об этом сообщает Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Подчеркивается, что в Петербурге оперативно мобилизуется медицинский персонал для лечения больных коронавирусом. В связи с этим в поликлиники приглашают ординаторов и студентов медицинских вузов, а также учащихся выпускных курсов колледжей. Эргашев отметил, что они оказывают важную помощь в условиях большой нагрузки на врачей.

По последним данным помощь в лечении больных оказывают 747 студентов медвузов, 928 студентов медколледжей, 338 ординаторов. Чаще всего им предлагается работа в call-центрах, а также надзор за состоянием пациентов, лечащихся на дому.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что решить проблемы с очередями к врачам в Мурино, которое находится во Всеволожском районе Ленинградской области, приехали две передвижные поликлиники.