Работающим россиянам назвали способ повысить размер пенсии на 25 тысяч

Работающие пенсионеры могут получать выплаты с учетом всех индексаций только в одном случае. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Работающие пенсионеры могут получать выплаты с учетом всех индексаций только в одном случае. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские пенсионеры могут получить дополнительную прибавку к своей пенсии. Речь идет о гражданах, зарегистрированных как самозанятые.

Как сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, оформление статуса самозанятого позволяет увеличить выплаты на 20-25 тысяч рублей. Именно такую сумму можно добавить к ежемесячной пенсии.

Эксперт рассказала PRIMPRESS, что преимущество самозанятых состоит в том, что они не числятся Пенсионным фондом как работающие, а это значит, что они получают свои пенсии с учетом всех проводимых государством индексаций. Также за ними сохраняются все льготы и компенсации.

Лебединская напомнила, что налоговые отчисления для такой категории граждан составляют 4% при условии, что услуги предоставляются физическим лицам, если юридическому лицу – 6%.

Чаще всего самозанятые пенсионеры работают водителями, репетиторами, нянями. Средняя прибавка к пенсии в таких случаях обычно составляет 20-25 тыс., что в некоторых случаях превышает заработок по основному месту работы до выхода на пенсию.

Эксперт также добавила, что для многих профессий возраст является не помехой, а даже преимуществом. Например, пожилым няням и сиделкам платят больше.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне в январе 2022 года набрали потребительских кредитов на рекордный для этого месяца объем из-за повышения цен.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.