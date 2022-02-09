Россиянам будут выдавать сертификаты на год при наличии антител к COVID

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

Переболевшие коронавирусом россияне, которые имеют положительный ПЦР-тест и результат теста на антитела, с 21 февраля смогут получить сертификат.

Минздрав России внес изменения в форму ковид-сертификата. В приказе указано, что сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела.

«Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», — говорится в сообщении.

При этом 21 числа появится возможность получить сертификат по положительному анализу теста на антитела. Такой документ будет действителен полгода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 165 643 человека, число госпитализаций составило 20 185.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.