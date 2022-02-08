В России за сутки госпитализировали более 20 тысяч COVID-зараженных

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 165 643 человека, число госпитализаций составило 20 185, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на вторник, 8 февраля, зафиксировали 698 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 81 188 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в педиатрическом медицинском университете для детей больных COVID-19 теперь есть 50 инфекционных и шесть реанимационных коек. Об этом сообщает пресс-служба университета.