Пирожковая на Московском временно закрыта из-за смерти владелицы Валерии Романовой

Старейшая пирожковая Петербурга «Хозяюшка», которая находится на Московском проспекте, 192, временно закрылась в связи с уходом из жизни директора Валерии Романовой.

На 94 году ушла из жизни владелица заведения Валерия Романова. Информация об этом появилась в группе пирожковой «Хозяюшка» во Вконтакте 8 февраля.

В записи выражаются слова скорби и отмечается, что временно заведение гостей не принимает. Женщина скончалась еще 6 февраля.

«Она всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся, поддерживала не только словом, но и делом», — пишут сотрудники в социальной сети.

Пирожковая «Хозяюшка» была основана в 1956 году. Она остается одним из любимых и атмосферных мест Петербурга и пользуется популярностью у жителей и гостей Северной столицы. Заведение славится своей неизменной рецептурой еще с давних времен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Виктор Бутурлин, работавший над известными кинопроектами «Улицы разбитых фонарей», «Садовник», «Жить сначала», скончался в возрасте 75 лет 5 февраля.