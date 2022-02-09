Пирожковая на Московском временно закрыта из-за смерти владелицы Валерии Романовой

Пирожковая на Московском временно закрыта из-за смерти владелицы Валерии Романовой
Пирожковая на Московском временно закрыта из-за смерти владелицы Валерии Романовой. Фото: группа "Вконтакте"/"Пирожковая "Хозяюшка" на Московском, 192"

Старейшая пирожковая Петербурга «Хозяюшка», которая находится на Московском проспекте, 192, временно закрылась в связи с уходом из жизни директора Валерии Романовой.

На 94 году ушла из жизни владелица заведения Валерия Романова. Информация об этом появилась в группе пирожковой «Хозяюшка» во Вконтакте 8 февраля.

В записи выражаются слова скорби и отмечается, что временно заведение гостей не принимает. Женщина скончалась еще 6 февраля.

«Она всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся, поддерживала не только словом, но и делом», — пишут сотрудники в социальной сети.

Пирожковая «Хозяюшка» была основана в 1956 году. Она остается одним из любимых и атмосферных мест Петербурга и пользуется популярностью у жителей и гостей Северной столицы. Заведение славится своей неизменной рецептурой еще с давних времен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Виктор Бутурлин, работавший над известными кинопроектами «Улицы разбитых фонарей», «Садовник», «Жить сначала», скончался в возрасте 75 лет 5 февраля.

московский проспект новости СПб пирожковая скончалась


 

Новости партнеров
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пирожковая на Московском временно закрыта из-за смерти владелицы Валерии ...
Врач-педиатр рекомендовала не использовать ингаляции и горчичники при ...
Россиянам будут выдавать сертификаты на год при наличии антител к COVID
В Петербурге будет скользко и снежно в среду
В мире коронавирус подхватили более 400,4 млн человек
Работающим россиянам назвали способ повысить размер пенсии на 25 тысяч
Уборочная техника проехала мимо Невского района утром 9 февраля
Петербуржцам разрешили выходить на работу до дистанционного закрытия больничного