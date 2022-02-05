На 76 году жизни ушел из жизни режиссер и сценарист «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

На 76 году жизни ушел из жизни режиссер и сценарист "Улицы разбитых фонарей" Виктор Бутурлин. Фото: сайт Ленфильма

На 76 году жизни ушел из жизни режиссер и сценарист "Улицы разбитых фонарей" Виктор Бутурлин. Фото: сайт Ленфильма

Российских режиссер и сценарист Виктор Бутурлин, который работал над таким известными кинопроектами как «Улицы разбитых фонарей», «Садовник», «Жить сначала», скончался в возрасте 75 лет 5 февраля.

О смерти режиссера Бутурлина сообщили на сайте «Ленфильма», где он работал режиссером-постановщиком.

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом»», — отмечается в сообщении.

Информации о времени и месте прощания пока нет, она появится позднее, рассказали в пресс-службе.

Виктор Бутурлин родился в Москве 1946 году. Он окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году закончил обучение в мастерской Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заслуженный артист России Владимир Тодоров скончался на на 85 году жизни 4 февраля.