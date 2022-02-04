В возрасте 84 лет ушел из жизни актер петербургского ТЮЗА Владимир Тодоров

В возрасте 84 лет ушел из жизни актер петербургского ТЮЗА Владимир Тодоров. Фото: сайт ТЮЗа

В возрасте 84 лет ушел из жизни актер петербургского ТЮЗА Владимир Тодоров. Фото: сайт ТЮЗа

Актер, более 60 лет прослуживший в петербургском театре Юных зрителей, сегодня, 4 февраля, скончался на 85 году жизни.

Заслуженный артист России Владимир Тодоров отдал большую часть своей жизни Театру Юных Зрителей и сыграл в нем более 60 ролей. О смерти актера сообщили на сайте петербургского театра.

«Четвертого февраля 2022 года в возрасте 84 лет ушел из жизни старейший артист ТЮЗа им. А.А. Брянцева, заслуженный артист России Владимир Сергеевич Тодоров», — отмечается в сообщении.

Тодоров родился 10 июня 1937 года. Он окончил Ленинградский государственный институт им. А. Н. Островского в 1958 году, после чего был принят в группу Калининградского областного драматического театра. Спустя время в 1960 году Тодоров стал играть в группе Ленинградского ТЮЗа им. А. А. Брянцева.

Первые выходы на сцену молодого Тодорова состоялись еще в первом здании театра, которое располагалось на Моховой улице, где сейчас размещается Учебный театр.

Наиболее яркие образы покойного актера отмечаются в постановках «Олеко Дундич», «Сотворившая чудо», «Мамаша Кураж», «Ундина» и других.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в возрасте 84 лет скончался народный артист России и режиссер Виктор Мережко.