Россиян предупредили об ампутации конечностей после COVID

Россиян предупредили об ампутации конечностей после COVID
Тромбоз может развиться как на пике заболевания, так и через несколько месяцев после выздоровления. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

У переболевших коронавирусом может развиться тромбоз, влекущий за собой ампутацию конечностей. Об этом предупредил заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.

По его словам, COVID-19 дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, из-за чего тромбоз у переболевших встречается очень часто.

Как сообщили «РИА Новости», медик подчеркнул, что тромбозы способны приводить к критическому ухудшению кровоснабжения в различных конечностях, что может привести к их ампутация.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам будут выдавать сертификаты на год при наличии антител к COVID.

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