Таксист-маньяк, отрезавший грудь своим жертвам, пробудет за решеткой до конца жизни

Суд в Петербурге приговорил к новому сроку мужчину, который уже отбывает пожизненный срок за два жестких убийства. Он получил еще 12,5 года за третье убийство 17-летней давности.

Приговор вынес Калининский районный суд. Бывший милиционер Олег Тен работал таксистом в 2000-х. Ночью в августе 2004 года он подвозил 19-летнюю пассажирку от метро «Пионерская» до дома на улице Софьи Ковалевской. Прибыв к станции метро, он вытащил девушку из своей «Волги», повалил на землю и принялся наносить ей ножевые ранения в голову, шею и грудь. Однако на этом Тен не остановился, и отрезал своей жертве левую грудь. Девушка скончалась на месте.

Мужчина был задержан в начале 2006 года. Правоохранители выяснили, что жертва с «Пионерской» была не единственной.

Одно из них Тен совершил в июле 2005 года в парадной на Дунайском проспекте. Таксист перерезал горло 23-летней девушке, а затем начал уродовать ее тело: отрезал левую грудь и вырезал левый глаз. После расправы он украл у нее ценные вещи.

В том же году он совершил аналогичное убийство на севере Петербурга. Тело убитой так же было изрезано ножом.

За убийства в 2005 году он получил пожизненный срок, который отбывает в Ямало-Ненецком АО. Вину в убийстве на Софьи Ковалевской он признал несколько лет назад. Для суда его привезли в Петербург.

Накануне судья добавил к его сроку 12,5 года колонии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рядом с трупом в деревне Каменка нашли молоток и топор, подозреваемый в убийстве задержан.