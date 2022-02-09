Рядом с трупом в деревне Каменка нашли молоток и топор, подозреваемый в убийстве задержан

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве охранника в деревне Каменка.

Утром во вторник, 8 февраля, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 44-летнего мужчины на территории газораспределительной базы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, правоохранители установили, что погибший мужчина жил здесь же, в строительном вагончике. На трупе выявили следы насильственной смерти. На месту происшествия также нашли нож, два молотка и топор.

По факту убийства возбудили уголовное дело. В ночь на 9 февраля правоохранители задержали 58-летнего подозреваемого в преступлении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине обнаружен труп с татуировкой в виде розы.