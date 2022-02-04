В Гатчине обнаружен труп с татуировкой в виде розы

В Гатчине обнаружен труп с татуировкой в виде розы
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе обнаружен труп бездомного.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 2 февраля через 112 поступило сообщение о том, что в Гатчине у дома 46 по проспекту 25 Октября лежит мужчина. На место происшествия и прибыли сотрудники полиции и обнаружили без внешних признаков насильственной смерти труп неизвестного мужчины. На вид ему 50-60 лет. На бездомном не было обуви. На правом предплечье имеется татуировка в виде розы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в голову.

Гатчинский район происшествия труп


 

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