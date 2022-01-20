В Ленобласти обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в голову

Первой заметила бездыханное тело в Ломоносовском районе женщина, она сразу же обратилась по телефону «112».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, труп нашли в деревне Новополье по улице Лесной у дома №16.

Позднее полиция установила, что скончался 51-летний мужчина. У гражданина было огнестрельное ранение в голову. Тело отправили в морг, чтобы установить причины смерти.

Правоохранители изъяли пистолет, гильзу, двуствольное ружье со следами переделки, газовый пистолет и 152 патроны. Изъятое направили на исследование. Отмечается, что оружия на погибшего зарегистрировано не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка выдала полиции почти 400 грамм запрещенных веществ, пистолеты и патроны.