«Проститутки!»: Никита Джигурда резко высказался об актрисах, переживших домогательства

Шоумен Никита Джигурда раскритиковал российских актрис, ставших жертвами харассмента. 60-летний актер сравнил их с женщинами легкого поведения.

Громкий скандал в киноиндустрии вызвали заявления 68-летней звезды фильма «Будьте моим мужем» Елены Прокловой. Она обвинила в домогательствах известного актера и режиссера. На актрису свалился шквал критики из-за того, что она рассказала о харассменте только спустя много лет. Но нашлись и те, кто поддержал Проклову — некоторые актрисы поделились своими историями о домогательствах.

Никита Джигурда заявил в интервью Елене Ханге для ее YouTube-канала о своем отрицательном отношении к откровениям артисток. Причем его осуждение связано не с тем, что когда-то актрисы были вынуждены вступать в интимную связь с режиссерами, а с тем, что они так долго молчали.

По мнению шоумена, артистки выступили с обвинениями ради хайпа.

«Проститутки! Когда женщина продает тело, но оставляет душу и дух свой во имя детей, а актрисы во имя славы. Я имею в виду, что проститутки – через 30 лет, а не тогда, когда они… У них есть выбор», — высказался актер.

Джигурда считает, что все знают, как творческие люди, режиссеры и продюсеры умеют создавать обстановку, чтобы заманить. Он отметил, что видит в этом не проституцию, а обман и жестокость шоу-бизнеса.

Артист также не упустил случая высказаться о своем отношении к изменам в браке. Как утверждает Джигурда, любимый человек может получить прощение после неверности, если он во всем искренне признается и покается. Шоумен даже признался, что простил своей жене Марине Анисине измену, хоть позже и выяснилось, что никаких романов на стороне у нее не было.

По его словам, однажды ему «слили» компромат на супругу. Якобы она завела богатого любовника во Франции, но боится рассказать Джигурде о своей неверности. Артист заявил, что его душевное состояние после этого оставляло желать лучшего. Он сравнил себя с Отелло и допустил, что история могла привести к «шекспировским страстям». Но он нашел в себе силы простить возлюбленную.

«Я настолько люблю эту женщину, что я, помедитировав, сказал, что ее прощаю», — рассказал Джигурда. Позже оказалось, что информация об изменах фигуристки была ложью.

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