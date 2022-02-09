Моника Беллуччи едет в Петербург с моноспектаклем о Марии Каллас

Моника Беллуччи едет в Петербург с моноспектаклем о Марии Каллас
Моника Беллуччи приедет в Петербург с моноспектаклем. Фото: кадр из фильма "Не оглядывайся"

Итальянская актриса Моника Беллуччи в конце мая посетит Петербург и Москву с моноспектаклем «Мария Каллас. Воспоминания в письмах».

Премьера спектакля-монолога о Марии Каллас в постановке Тома Вольфа с участием Беллуччи состоится 27 и 28 мая в Александринском театре в Петербурге и 30-31 мая в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании «МТС Энтертейнмент», которая организует показы спектакля в России.

По словам режиссера Тома Вольфа, он работал над этой авторской постановкой семь лет. В подготовке книги «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» участвовала Моника Беллуччи.

«Для нас обоих постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу», — рассказывает Вольф.

В документальном фильме и книге Вольфа собраны более 350 неопубликованных писем оперной певицы Марии Каллас. В постановке героиня рассказывает о бедном детстве в Нью-Йорке, оккупации в Греции в годы войны, неудачах на старте карьеры и покорении оперных площадок Европы и США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в защиту артиста симфонического оркестра Мариинского театра встало почти тысяча человек.

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