«Сыновья» Абдулова пришли со скандальными заявлениями на «Пусть говорят»: пришлось проводить ДНК-тест

Актера театра и кино Александра Абдулова нет в живых уже 14 лет, но обсуждения его личной жизни не утихают до сих пор. Объявились два предполагаемых сына артиста, которые пришли разбираться в ситуации на ток-шоу «Пусть говорят».

Каждый из якобы внебрачных сыновей Абдулова представил в эфире свою историю о том, как узнал, что является ребенком кинозвезды. Новоиспеченные «дети» актера Александр Коваль, объявившийся в январе, и Сергей Шиподько, заявивший о себе летом прошлого года, устроили перепалку, пытаясь доказать свое родство с Абдуловым.

В потайном кармане пиджака Абдулова был найден снимок маленького мальчика, на обратной стороне которого была подпись, что это внебрачный сын знаменитости. Коваль же утверждает, что узнал себя на фото. Вот только близкие и коллеги Абдулова не спешат ему верить.

Друзья кинозвезды не видят никакого сходства Коваля с предполагаемым отцом — внешне не похожи, харизмы нет, да и энергетикой Абдулова не веет.

Шиподько тоже не смог убедить родственников актера, что он его сын. Как утверждает Сергей, его мать на смертном одре призналась, что вступала в интимную связь с Абдуловым. Но никаких доказательств Шиподько не предоставил.

В финале программы были объявлены результаты ДНК-теста. Анализ показал нулевую вероятность того, что Коваль и Шиподько имеют родственные связи. То есть общего биологического отца у них нет.

Однако этот результат не исключает возможности, что один из них все же может быть сыном Абдулова. Но сейчас можно говорить с уверенностью, что как минимум один из «сыновей» намеренно обманывает семью актера. Окончательно разобраться в ситуации пообещали в следующем выпуске ток-шоу.

Из-за яркой внешности Александр Абдулов всегда считался магнитом для женщин, на его счету множество мимолетных романов, но в официальные отношения он вступал всего дважды. В 1976 году он познакомился со своей будущей женой Ириной Алферовой, когда та поступила на службу в «Ленком». У Ирины была двухлетняя дочка от первого брака, которую Абдулов принял как родную и удочерил. Однако отношения Ирины и Александра не выдержали проверки временем, спустя 17 лет брака они развелись, так и не родив общего ребенка. Поговаривали, что причиной расставания были частые интрижки кинозвезды.

После брака с Алферовой у актера было несколько отношений, но вновь женился он только в 2006 году. Его избранницей стала юрист Юлия Абдулова. Спустя год у них родилась дочь Евгения. Семейное счастье вместе с внезапной смертью актера — он ушел из жизни 3 января 2008 года от рака легкого.

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