В историческом центре Петербурга запустят ретротрамваи

Петербургский «Горэлектротранс» закупит 54 современных трамвая в ретро-стиле, которые планируется вывести на линии в центре Петербурга.

Предприятие объявило конкурс на поставку 54 низкопольных ретротрамваев с современным оборудованием. Облик транспорта должен напоминать советские вагоны, курсировавшие по Ленинграду в 50-60-х годах.

Планируется закупить 12 двухсекционных и 42 трехсекционных трамваев. Начальная цена — 12,8 миллиарда рублей.

На сайте «Горэлектротранса» сообщается, что будущие трамваи, несмотря на «устаревший» облик, будут иметь максимально футуристичную «начинку», в том числе системы активной помощи водителю и контроля за его бодрствованием. Кроме того, в трамваях будет автоматически вестись подсчет пассажиров и работать система климат-контроля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в день открытия Олимпийских игр свое путешествие по Петербургу начал «Олимпийский трамвай».