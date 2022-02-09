В историческом центре Петербурга запустят ретротрамваи

В историческом центре Петербурга запустят ретротрамваи
Планируется закупить 12 двухсекционных и 42 трехсекционных трамваев. Фото: ГУП "Горэлектротранс"

Петербургский «Горэлектротранс» закупит 54 современных трамвая в ретро-стиле, которые планируется вывести на линии в центре Петербурга.

Предприятие объявило конкурс на поставку 54 низкопольных ретротрамваев с современным оборудованием. Облик транспорта должен напоминать советские вагоны, курсировавшие по Ленинграду в 50-60-х годах.

Планируется закупить 12 двухсекционных и 42 трехсекционных трамваев. Начальная цена — 12,8 миллиарда рублей.

На сайте «Горэлектротранса» сообщается, что будущие трамваи, несмотря на «устаревший» облик, будут иметь максимально футуристичную «начинку», в том числе системы активной помощи водителю и контроля за его бодрствованием. Кроме того, в трамваях будет автоматически вестись подсчет пассажиров и работать система климат-контроля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в день открытия Олимпийских игр свое путешествие по Петербургу начал «Олимпийский трамвай».

ГУП "Горэлектротранс" закупка новости СПб поставка ретротрамвай


 

Новости партнеров
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
"Уханьская тоска": Стас Пьеха рассказал, почему забыл дорогу к дому знаменитой бабушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В историческом центре Петербурга запустят ретротрамваи
Арестованы еще два фигуранта дела об отравлении барием в медцентре на Сикейроса
«Сыновья» Абдулова пришли со скандальными заявлениями на ...
Глава ЗакСа Бельский отреагировал на увольнение учительницы за стихи Хармса
«По 25 тысяч и выше»: россиянам рассказали об увеличенных суммах ...
Моника Беллуччи едет в Петербург с моноспектаклем о Марии Каллас
В ПФР начали прием заявлений от неработающих граждан на выплату 25 000 рублей
Минпросвещения: почти 80% учителей в России имеют оклад ниже МРОТ